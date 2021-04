Formule 1

Formule 1 : Cette nouvelle annonce sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 5 avril 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 5 avril 2021 à 20h36

Alors que Lewis Hamilton n'a prolongé que d’une seule année avec Mercedes, l'avenir du Britannique reste incertain. Mais aux yeux de Jenson Button, le Britannique ne prendra pas sa retraite à l’issue de la saison 2021.

Malgré ses 36 ans, Lewis Hamilton a démontré qu’il a encore tout d’un très grand pilote. Lors du Grand Prix de Bahreïn, le Britannique a décroché la première place au terme d’un duel grandement disputé avec Max Verstappen. Néanmoins, l’avenir du septuple champion du monde est toujours un sujet d’actualité alors que l’opportunité d’être le seul recordman du nombre de titres mondiaux est dans le viseur. En effet, Lewis Hamilton n’a prolongé que d’une seule année avec Mercedes, et avec son âge avancé, une retraite des circuits est de plus en plus évoquée. Mais pour Jenson Button, le pilote de l’écurie allemande a encore des choses à faire en Formule 1.

« Je pense que c’est trop tôt pour lui, je pense qu’il peut encore accomplir beaucoup plus »