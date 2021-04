Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel reçoit le soutien fort d'Aston Martin !

Publié le 5 avril 2021 à 12h35 par K.V.

En difficulté jusqu'à présent, Sebastian Vettel ne parvient pas encore à s'adapter à sa monoplace estampillée Aston Martin. Face aux critiques, il peut compter sur le soutien de son directeur.

Auteur d'un début de saison cauchemardesque chez Aston Martin, Sebastian Vettel reçoit une pluie de critiques. Et pour cause, le pilote allemand a connu un premier Grand Prix compliqué, bouclé avec aucun point décroché et deux pénalités. La première, de cinq places sur la grille de départ et trois points, pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune en qualifications, et la seconde, de dix secondes et deux points, pour avoir percuté involontairement l’Alpine d’Esteban Ocon. Malgré tout cela, le directeur de l'écurie Aston Martin préfère temporiser et tient à rappeler qu'il est encore tôt pour juger Sebastian Vettel, qui peine à s'acclimater à sa nouvelle écurie.

« Il est trop tôt… Je suis donc convaincu que nous y parviendrons »