Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat sur le choix de Sebastian Vettel !

Publié le 4 avril 2021 à 14h35 par K.V.

Passé de Ferrari à Aston Martin, Sebastian Vettel ne parvient pas réellement à sortir la tête de l'eau. Ce qui pousse Helmut Marko a dressé un constat tonitruant.

En difficulté au cours de ses dernières années chez Ferrari, Sebastian Vettel a pris la décision de rejoindre Aston Martin pour la saison 2021. Une décision risquée pour le pilote allemand, puisqu'Aston Martin subit de plein fouet la nouvelle réglementation. Et malgré de grandes ambitions, Sebastian Vettel n'a pu que constater à quel point la saison risquait d'être longue au cours d'un premier Grand Prix des plus compliqués. Selon Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, Sebastian Vettel a fait le mauvais choix en rejoignant Aston Martin.

« Vettel aurait dû prendre une année sabbatique »