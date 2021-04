Formule 1

Formule 1 : Ferrari dévoile sa grande ambition pour la saison 2021 !

Publié le 3 avril 2021 à 18h35 par H.G.

Alors que Ferrari réalise un début de saison 2021 prometteur en Formule 1, Piero Ferrari ne cache pas qu’il aimerait voir la Scuderia remonter sur la plus haute marche du podium cette année.

Après une saison 2020 de Formule 1 cauchemardesque, Ferrari entend redresser la barre en 2021 avec un nouveau duo de pilote. En effet, exit Sebastian Vettel, Carlos Sainz Jr est maintenant le second pilote de la Scuderia aux côtés de Charles Leclerc. Et le moins que l’on puisse dire est que l’écurie italienne réalise des débuts prometteurs en ce début de saison. En effet, la première course à Bahreïn le week-end dernier a démontré que Ferrari a réalisé des progrès depuis l’an dernier, même si les deux pilotes ne sont arrivés qu’aux 6e et 8e place. De quoi nourrir l’espoir au sein de la Scuderia de remporter un Grand Prix cette année, comme l’a confié Piero Ferrari, vice-président de Ferrari et fils du fondateur Enzo Ferrari.

« J’espère gagner au moins un Grand Prix »