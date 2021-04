Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Pierre Gasly sur ses débuts en Formule 1 !

Publié le 3 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

Aujourd’hui bien installé en Formule 1, Pierre Gasly a dû faire preuve de beaucoup de travail pour mériter sa place. Le Français a d’ailleurs confirmé que peu de gens le croyaient capable de réussir dans la discipline.

Depuis plusieurs saisons maintenant, Pierre Gasly fait partie des quelques Français présents sur les grilles de départ en Formule 1. Si le premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, ne s’est pas passé comme il l’espérait, puisqu'il n’a pas pu terminé la course, le pilote d’AlphaTauri s’est illustré en 2020 lors de sa victoire au Grand Prix de Monza en Italie. Une véritable consécration pour Pierre Gasly, qui a pu faire taire ses détracteurs une bonne fois pour toute. Et selon ce dernier, peu de gens auraient misé sur lui en Formule 1.

«On m’a plusieurs fois dit qu’il fallait mieux que je ne m’engage pas là dedans»