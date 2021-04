Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher envoie un message fort après son premier Grand Prix !

Publié le 2 avril 2021 à 22h35 par H.G. mis à jour le 2 avril 2021 à 22h37

Bien qu’il n’ait pas réalisé une grande course à Bahreïn le week-end dernier, Mick Schumacher ne cache pas être heureux d’avoir fait ses débuts dans la compétition reine du sport automobile.

Au regard de son illustre nom de famille, Mick Schumacher était grandement attendu pour sa première course en Formule 1 à Bahreïn le week-end dernier. Mais malheureusement, le pilote de l’écurie Haas n’a terminé qu’en seizième position en commettant notamment une erreur dans le quatrième tour qui lui a couté cher. Cependant, malgré cette bévue, Mick Schumacher admet être heureux d’avoir réalisé son rêve de participer à une course de Formule 1.

« Je dois dire que je suis heureux »