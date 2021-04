Formule 1

Formule 1 : Alonso, Alpine... Les confidences d'Ocon sur la suite de la saison

Publié le 2 avril 2021 à 18h35 par B.C. mis à jour le 2 avril 2021 à 18h37

Alors qu’Alpine n’a pas empoché le moindre point lors du Grand Prix de Bahreïn le week-end dernier, Esteban Octon explique que son écurie a repéré les points faibles de sa monoplace.

Pour son retour, Fernando Alonso a connu une triste mésaventure en abandonnant à 24 tours de l’arrivée à cause d’un emballage de sandwich qui s’était coincé dans les écopes de frein à l’arrière de sa monoplace. De son côté, Esteban Ocon est bien allé au bout, mais a dû se contenter de la 13e place. Alpine F1 n’a donc pas empoché de point lors de la première course de la saison, mais le Français explique que son écurie a repéré les points faibles à améliorer pour la suite.

« Le repérage, c’est fait. Maintenant, nous devons le faire »