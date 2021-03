Formule 1

Formule 1 : La révélation de Fernando Alonso après Bahreïn !

Publié le 30 mars 2021 à 21h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix de Bahreïn, Fernando Alonso a fait son grand retour sur les circuits de Formule 1. Si tout ne s'est pas passé comme prévu, l’Espagnol pense également qu’il n’était pas réellement à 100 % pour la première course de la saison.

Lors du Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier, les fans de Formule 1 ont été témoins du grand retour de Fernando Alonso. L’Espagnol a pris part à sa première course depuis 2018 au volant de sa monoplace Alpine. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le pilote de 39 ans. En effet, Fernando Alonso a été contraint d’abandonner à cause d’un emballage de sandwich qui serait venu se coincer dans les écopes de frein à l’arrière de la voiture. Mais si la malchance était de mise à Bahreïn, l’ancien de McLaren a également révélé ne pas avoir été à 100 % de ses capacités.

« Je dois trouver plus de rythme de ma part, plus de confiance »