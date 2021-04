Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Mick Schumacher après Bahreïn

Publié le 1 avril 2021 à 11h35 par B.C.

Pour sa première en Formule 1, Mick Schumacher a connu une course compliquée à Bahreïn ce dimanche, marquée par une erreur. L’Allemand retient néanmoins du positif.

À Bahreïn, Mick Schumacher a disputé son premier Grand Prix au volant d’une Haas. Malheureusement pour lui, l’Allemand est arrivé bon dernier (16e), mais est tout de même parvenu à franchir la ligne d’arrivée. Le fils de Michael Schumacher a commis une erreur dès le quatrième tour provoquant un tête-à-queue, plombant ainsi le reste de sa course. Malgré tout, Mick Schumacher se montre satisfait de cette première et souhaite en tirer des leçons.

« J'ai commis une erreur, et c'est quelque chose que je ne vais pas oublier de sitôt »