Formule 1 : Daniel Ricciardo annonce la couleur... pour 2022 !

Publié le 4 avril 2021 à 17h35 par La rédaction

Cette saison, Daniel Ricciardo espère pouvoir apporter toute son expérience à McLaren afin d’aider l’écurie à se développer. L’Australien estime même que l’équipe est capable de courir pour le titre dès 2022.

La saison 2021 de Formule 1 est l’occasion pour Daniel Ricciardo de montrer le pilote qu’il est réellement. Après deux années du côté de chez Renault, l’Australien s’est engagé avec Mercedes. Et le premier Grand Prix de la saison n’a pas été une franche réussite pour lui. Au volant de sa nouvelle monoplace, Ricciardo a dû se contenter d’une septième place, largement derrière son coéquipier Lando Norris. Néanmoins, le pilote de 31 ans espère pouvoir apporter toute son expérience au fil de l’année à McLaren afin de les aider à se développer plus vite que prévu, au point d’être un concurrent au titre dès 2022.

« Si je peux continuer à développer ce qu’ils ont déjà (…) je pense que nous pouvons nous battre pour un titre mondial »