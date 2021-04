Formule 1

Formule 1 : Les grosses révélations de Toto Wolff sur son départ avorté de Mercedes !

Publié le 4 avril 2021 à 21h35 par B.C.

Annoncé sur le départ il y a quelques mois, Toto Wolff est finalement resté chez Mercedes. Cependant, le directeur de l’écurie confirme qu’il envisageait de partir.

Il n’y a pas que Lewis Hamilton qui voyait son avenir s’inscrire en pointillé en fin d’année 2020. Toto Wolff, le directeur de l’écurie Mercedes, était également annoncé sur le départ, avant qu’il ne soit finalement confirmé dans ses fonctions et signe un nouveau contrat de trois ans. Dans des propos accordés à The Race et relayés par Nextgen-Auto , Toto Wolff a confirmé qu’il avait bel et bien songé à partir, avant d’en décider autrement.

« Le plan prévoyait qu’à la fin de 2020, je vende mes parts »