Formule 1

Formule 1 : Cette sortie de taille sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 4 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

Malgré son âge avancé, Lewis Hamilton a encore tout d'un très grand champion de Formule 1. Cependant, aux yeux de Mark Webber, le Britannique est dans la dernière ligne droite de sa carrière.

Même à 36 ans, Lewis Hamilton prouve qu’il a toujours l’étoffe d’un grand champion de Formule 1. Le Britannique a parfaitement entamé sa saison avec cette victoire sur le fil lors du Grand Prix de Bahreïn, après un duel acharné avec Max Verstappen. S’il n’a pas la monoplace la plus rapide sur cette année 2021, le pilote de Mercedes prouve que la voiture ne fait pas tout dans la discipline. Mais alors qu’un huitième titre de champion du monde est dans sa ligne de mire, le contrat d’Hamilton avec l’écurie allemande arrive à son terme à la fin de l’année. Si l'avenir de l'ancien de McLaren est encore flou, une chose est sûre, pour Mark Webber : le Britannique est définitivement sur la toute fin de sa carrière.

« Il faudrait être courageux pour dire qu’il va courir encore trois ans »