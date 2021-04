Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton reçoit un bel hommage... de la part de Ferrari !

Publié le 3 avril 2021 à 20h35 par H.G.

Alors qu’il est une nouvelle fois le grand favori de cette saison 2021 de Formule 1, Lewis Hamilton a reçu un bel un hommage de la part de Piero Ferrari, vice-président de la Scuderia.

Après avoir remporté son septième sacre mondial en 2020, égalant ainsi le record établi par Michael Schumacher, Lewis Hamilton est une nouvelle fois le grand favori de ce championnat du monde 2021 de Formule 1. Et le moins que l’on puisse dire est que le Britannique de Mercedes a commencé son année de la meilleure des manières en remportant le premier Grand Prix de la saison s’étant déroulé à Bahreïn la semaine dernière. Bref, la route vers un huitième sacre record est encore longue, mais Lewis Hamilton compte bien tout tenter pour réaliser cette prouesse, et cela suscite l’admiration de Piero Ferrari, le vice-président de la Scuderia ayant livré un bel hommage au natif de Stevenage et à son écurie.

« Je n’apprécie pas ceux qui ne reconnaissent pas les mérites des autres »