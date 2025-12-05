Daniel Riolo trainé au tribunal par une star du PSG !

Attaqué en justice par Neymar pour diffamation, en raison de ses propos sur sa vie nocturne, Daniel Riolo a remporté son procès face à l’ancienne star du PSG en 2023. Désormais, l’éditorialiste de RMC ne veut plus entendre parler du Brésilien et n’a pas souhaité se prononcer sur sa présence, ou non, à la prochaine Coupe du monde.
Auteur d’un triplé avec Santos face à l’EC Juventude (3-0) dans la nuit de mercredi à jeudi, Neymar a encore l’espoir d’être prêt afin de disputer la Coupe du monde avec le Brésil l’été prochain. Un débat qui n’intéresse pas Daniel Riolo.
« Votre émotion, moi, je n'en ai rien à cirer »
« Le problème, c'est que je ne peux pas répondre à ça. Moi j'ai une histoire avec Neymar. Votre émotion, moi, je n'en ai rien à cirer quoi », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC. Après ses révélations sur sa vie nocturne lorsqu’il était encore au PSG, Neymar avait attaqué Daniel Riolo en justice pour diffamation et ce dernier l’avait emporté en première instance il y a deux ans.
« C'est un sale mec qui m'a demandé 100 000€ devant un tribunal pour des conneries »
« J'ai histoire perso avec lui. C'est un sale mec qui m'a demandé 100 000€ devant un tribunal pour des conneries, et il a perdu, donc... J'en ai rien à cirer de vos petites histoires moi. Je m'en fous de vos petits sentiments minables pour un mec qui a insulté le public du Parc (des Princes) et qui a fait chier le monde, en l'occurrence moi », a ajouté Daniel Riolo.