Formule 1 : Mercedes, Red Bull... Le clan Verstappen annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 5 avril 2021 à 18h35 par La rédaction

Le premier Grand Prix de la saison aura d'entrée annoncé la couleur avec le duel Lewis Hamilton-Max Verstappen. Pour le père du Néerlandais, l’année sera palpitante.

Le Grand Prix de Bahreïn aura été la scène d’un duel acharné entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Si le Britannique s’est finalement imposé, le Néerlandais n’est pas passé très loin de décrocher la première victoire de la saison. Une légère erreur au 53e tour lui a certainement coûté la première place, mais le pilote de 23 ans a prouvé que Red Bull possède sans doute la monoplace la plus rapide de cette année 2021. Le duel entre l’écurie autrichienne et Mercedes s’annonce palpitant, et ce n’est pas Jos Verstappen qui dira le contraire.

« Ce sera une année incroyablement palpitante »