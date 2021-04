Formule 1

Formule 1 : Ces critiques fracassantes envers Alpine et Fernando Alonso !

Publié le 5 avril 2021 à 16h35 par K.V.

Et si Alpine avait fait le mauvais choix en offrant une place à Fernando Alonso plutôt qu'à un jeune pilote ? C'est en tout cas le constat que dresse Mark Webber.

Pour son grand retour en Formule 1, Fernando Alonso a rejoint l'écurie Alpine. Et autant dire qu'il n'a pas brillé lors du Grand Prix de Bahreïn, lui qui a été contraint à l’abandon à 24 tours de l’arrivée. Cette première contreperformance lui a valu de nombreuses critiques. Même si cela n'enlève en rien ce qu'il est parvenu à faire lorsqu'il était plus jeune, le double champion du monde doit désormais faire à nouveau ses preuves. Selon Mark Webber, ancien pilote Red Bull, Alpine aurait dû privilégier le recrutement d'un jeune talent plutôt que de se tourner vers un vétéran comme Fernando Alonso, et il l'a fait savoir.

« Fernando est toujours un grand nom mais j’aimerais que nous nous concentrions davantage sur l’avenir »