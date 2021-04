Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage très fort sur le retour de Fernando Alonso !

Publié le 7 avril 2021 à 22h35 par A.M.

Cette saison, Fernando Alonso a fait son grand retour en Formule 1, deux ans après son départ. Et son ami et ancien pilote, Pedro De la Rosa s'enflamme pour le pilote Alpine.

Deux après avoir quitté la Formule 1, Fernando Alonso a fait son retour au sein de l'écurie qui lui avait permis de remporter ses deux titres de Champion du monde, à savoir Renault, devenu Alpine. Toutefois, durant ses deux années loin de la F1, le pilote espagnol n'a pas chômé. Entre le Dakar et l'Endurance, Fernando Alonso a découvert de nouveaux terrains de jeu comme le souligne Pedro De la Rosa, ancien pilote et ami du double champion du monde qui estime que malgré ses 39 ans, Fernando Alonso sera bien au rendez-vous cette saison.

«Le voir, à son âge, revenir et avoir cette faim, c’est vraiment fantastique»