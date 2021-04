Formule 1

Formule 1 : Excellente nouvelle pour Fernando Alonso !

Publié le 6 avril 2021 à 19h35 par A.M.

Après des débuts poussifs à Bahreïn, Alpine devrait apporter de nouvelles pièces à sa monoplace lors du prochain Grand Prix à Imola. Une excellente nouvelle pour Fernando Alonso.

Bien que Fernando Alonso ne s'attendait pas à réaliser des miracles pour son premier Grand Prix avec Alpine, le double Champion du monde a toutefois dû être déçu suite à son abandon à Bahreïn. Et pour cause, malgré de très belles qualifications, avec une neuvième place sur la grille, le pilote espagnol, tout comme Esteban Ocon, ont semblé très loin du rythme des leurs concurrents en course. Mais le directeur sportif d'Alpine, Marcin Budkowski, se montre rassurant en révélant que plusieurs évolutions seront amenées à Imola à l'occasion du prochain Grand Prix.

Alpine annonce de nombreux changements pour Imola