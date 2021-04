Formule 1

Formule 1 : L’incroyable rêve de Fabio Quartararo !

Publié le 6 avril 2021 à 14h35 par T.M.

Alors que Fabio Quartararo fait actuellement parler tout son talent en Moto GP, le pilote français se verrait bien au volant d’une Formule 1 à l’avenir.

Ce dimanche, au Qatar, la Marseillaise a retenti. D’ailleurs, Fabio Quartararo et Johann Zarco ont réussi l’exploit de se hisser à la première et deuxième place du Grand Prix de Moto GP. A 21 ans, le pilote Yamaha a remporté la 4ème victoire de sa carrière. Alors que cela laisse présager un avenir radieux et pourquoi pas un futur titre de champion du monde pour la suite, Quartararo ne semble pas manquer d’ambitions pour sa carrière. Et après avoir fait ses preuves sur deux roues, il rêverait de passer à 4 roues et de rejoindre le monde très fermé de la Formule 1.

« Ça pourrait devenir une option de carrière »