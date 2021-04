Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche des ambitions colossales… pour 2022 !

Publié le 6 avril 2021 à 16h35 par T.M.

A 39 ans, Fernando Alonso n’en reste pas moins ambitieux. Toutefois, c’est plutôt vers la saison prochaine déjà que le pilote Alpine regarde.

Après une pause de quelques saisons, Fernando Alonso a fait son retour à ses premiers amours, retrouvant ainsi les paddocks de Formule 1. A 39 ans, l’Espagnol s’est engagé avec Alpine F1, anciennement Renault, avec l’objectif de regoûter à nouveau à la victoire. Alors que cela a mal débuté avec un abandon lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, Alonso sait que cela sera compliqué cette saison. En revanche, pour 2022, le pilote Alpine voit la porte possiblement s’ouvrir…

« L’objectif, c’est 2022 »