Formule 1

Formule 1 : Nico Rosberg envoie un soutien fort à Vettel !

Publié le 8 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

En passant de Ferrari à Aston Martin, Sebastian Vettel espérait pouvoir se relancer en 2021. Mais lors du premier Grand Prix de la saison, l’Allemand a semblé être encore en difficulté. L’occasion pour Nico Rosberg de lui apporter tout son soutien.

Après une saison 2020 très compliquée du côté de chez Ferrari, Sebastian Vettel a vu une opportunité de se relancer se présenter à lui. Le quadruple champion du monde a donc rejoint Aston Martin, qui fête son retour en Formule 1 après 60 ans d'absence. Mais lors du premier Grand Prix de l’exercice 2021, à Bahreïn, rien ne s'est passé comme espéré pour l’Allemand. Sebastian Vettel a démontré tout autant de difficultés que l'année précédente en terminant à la 15e place. Le pilote de 33 ans semble être encore dans une mauvaise passe. Nico Rosberg a donc tenu à lui envoyer tout son soutien.

« Il doit trouver un moyen de sortir de cette spirale négative, c’est très, très important »