Formule 1

Formule 1 : Ce gros coup de gueule contre Sebastian Vettel !

Publié le 6 avril 2021 à 12h35 par T.M.

Se plaignant de sa monoplace après sa première compliquée avec Aston Martin, Sebastian Vettel a vu Ralf Schumacher le remettre à sa place.

Non conservé par Ferrari, Sebastian Vettel n’a pas voulu prendre de repos pour revenir plus tard. L’Allemand a ainsi immédiatement retrouvé une écurie, acceptant la proposition d’Aston Martin. Mais pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, Vettel n’a pas vraiment été en réussite, terminant à une décevante 15ème place. Et pour tenter de justifier sa performance, le quadruple champion du monde s’était notamment plaint de sa monoplace. Toutefois, aux yeux de Ralf Schumacher, cela ne doit pas être une excuse.

« Ça suffit à présent ! »