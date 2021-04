Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso reçoit une énorme nouvelle... pour 2022 !

Publié le 7 avril 2021 à 17h35 par A.M.

De retour en Formule 1 après deux saisons loin du paddock, Fernando Alonso est conscient que 2021 sert essentiellement à préparer la saison 2022 avec ses changements importants de réglementation. Et cela tombe bien, Alpine annonce du lourd.

Le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn a déjà révélé quelques enseignements assez clairs, notamment concernant Alpine. L'écurie française ne devrait pas être en mesure de monter sur le podium à la régulière. Mais Fernando Alonso est parfaitement conscient de la situation. « Je ne me vois pas monter sur la plus haute marche d’un podium de Grand Prix cette année. L’objectif, c’est 2022, quand la Formule 1 effectuera sa révolution technique. L’an prochain, je pense que tout le monde voudra gagner et se battre pour le titre mondial. Tout le monde repartira de zéro, et je croise les doigts pour nous ! », lançait-il ces derniers jours. Et cela tombe bien, au sein de l'écurie française, l'ambition est la même comme l'explique Laurent Rossi, le PDG d’Alpine.

«Nous développions la meilleure voiture jamais construite»