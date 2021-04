Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Leclerc sur sa relation avec Sainz Jr !

Publié le 7 avril 2021 à 14h35 par T.M.

Depuis cette saison, Charles Leclerc fait donc équipe avec Carlos Sainz Jr chez Ferrari. Le Monégasque s’est d’ailleurs confié sur son nouveau coéquipier.

Du côté de Ferrari, on a décidé de tourner une page. En effet, la Scuderia n’a pas souhaité prolonger l’aventure avec Sebastian Vettel. En fin de contrat, l’Allemand n’a pas été prolongé et a filé chez Aston Martin. Chez Ferrari, c’est Carlos Sainz Jr qui est venu le remplacer, débarquant en provenance de McLaren. Désormais, l’Espagnol fait donc la paire avec Charles Leclerc. Et selon les dires du Monégasque, cela semble bien matcher entre les deux coéquipiers chez Ferrari.

« Je passe plus de temps que avec lui que je ne le faisais avec Vettel »