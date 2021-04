Formule 1

Formule 1 : Vers un incroyable duo Verstappen-Hamilton ? La réponse de Mercedes !

Publié le 6 avril 2021 à 23h35 par A.M.

Il y a quelques jours, Zak Brown, patron de McLaren, prédisait une association entre Max Verstappen et Lewis Hamilton chez Mercedes. Une sortie qui fait bondir Toto Wolff.

« Je pense que vous verrez chez Mercedes Max (Verstappen) et George (Russell) en 2022. Vous avez l’expérience et la jeunesse de Max, vous avez la jeunesse de George. Si j’étais à la place de Mercedes, je parierais sur ce duo qui serait énorme pour les cinq prochaines années ». Cette sortie est signée Zak Brown et elle n'a pas manqué de faire parler. Et pour cause, imaginer Max Verstappen et Lewis Hamilton dans la même écurie à de quoi faire saliver, comme leur duel qui s'annonce explosif sur la piste cette saison. Toutefois, Toto Wolff est affirmatif, ce duo ne sera jamais formé chez Mercedes.

«Ils aiment répandre des choses insensées»