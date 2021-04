Formule 1

Formule 1 : Après Bahreïn, Carlos Sainz affiche ses ambitions avec Ferrari !

Publié le 1 avril 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 1 avril 2021 à 14h39

Huitième du Grand Prix de Bahreïn, Carlos Sainz Jr est heureux de ses débuts avec Ferrari, même s’il espère désormais faire mieux.

Après le départ de Sebastian Vettel, Ferrari a décidé de miser sur Carlos Sainz pour cette nouvelle saison. L’Espagnol est donc désormais associé à Charles Leclerc et a évolué pour la première fois sous ses nouvelles couleurs le week-end dernier, à Bahreïn. Sainz s’est classé à la huitième position, tandis que son coéquipier était sixième, une première course satisfaisante à ses yeux, même si Carlos Sainz reconnaît qu’il peut faire mieux avec la Scuderia, une fois la période d’adaptation passée.

« Ferrari en veut plus, et j’en veux plus »