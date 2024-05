Il touche le jackpot grâce au PSG !

Hugo Chirossel

Après s’être incliné mercredi dernier à l’aller (0-1), le PSG se prépare à recevoir le Borussia Dortmund mardi prochain, en demi-finale retour de la Ligue des champions. Une rencontre très attendue, ce qui en conséquence a fait exploser le prix des places, permettant à un supporter parisien de revendre la sienne 1000€.

Pour la première fois depuis 2020, le PSG a l’opportunité de retrouver la finale de la Ligue des champions. Pour cela, les Parisiens devront réussir à refaire leur retard après leur défaite lors de leur demi-finale aller face au Borussia Dortmund mercredi dernier (0-1). Ils pourront compter sur le soutien de leurs supporters mardi prochain au Parc des Princes pour le match retour.

Les prix s’envolent pour PSG-Dortmund

Un match qui suscite logiquement énormément d’engouement et ce qui permet à certains d’en profiter. En effet, les prix des places ont explosé pour la demi-finale retour entre le PSG et le Borussia Dortmund et certaines personnes qui avaient la chance d’en avoir les ont revendues sur la plateforme Ticketplace.

«J'ai revendu l'une de mes places pour la demi-finale 1 000 euros»