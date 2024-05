Mercato : Mbappé quitte le PSG, la chance de l’OM ?

Pierrick Levallet

Il y a une semaine, Kylian Mbappé a révélé sur les réseaux sociaux qu'il allait quitter le PSG. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine de l'équipe de France souhaite se lancer un nouveau défi ailleurs que chez les Rouge-et-Bleu. En tout cas, l'OM pourrait profiter de son départ pour refaire son retard sur le club de la capitale dès la saison prochaine.

Ce n’était plus un secret pour personne, mais c’est maintenant officiel. Kylian Mbappé ne sera plus au PSG la saison prochaine. Le capitaine de l’équipe de France a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux il y a un peu plus d’une semaine. Après sept saisons passées chez les Rouge-et-Bleu , le champion du monde 2018 estime qu’il est temps pour lui de se lancer un nouveau défi.

Mbappé annonce son départ du PSG

Et une tendance claire se dessine pour sa prochaine destination. Si Manchester United et Liverpool ont déjà dégainé comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour son avenir. En tout cas, le départ de Kylian Mbappé du PSG pourrait redonner un peu d’espoir à l’OM, que ce soit lors des confrontations directes et en Ligue 1.

«Ça donnera un peu plus d'espoir pour l’OM»