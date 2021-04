Formule 1

Formule 1 : Hamilton, succession... Les aveux de Max Verstappen !

Publié le 11 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Annoncé comme le digne héritier de Lewis Hamilton au sommet de la Formule 1, Max Verstappen est déjà en concurrence avec le Britannique. Mais pour le Néerlandais, cela lui importe peu de savoir contre qui il doit se battre.

En cette saison 2021 de Formule 1, Max Verstappen semble très proche de détrôner Lewis Hamilton. Les deux hommes se sont livrés un très beau combat lors du Grand Prix de Bahreïn, mais après une petite erreur du Néerlandais, c’est finalement le Britannique qui est reparti avec la victoire. Un duel au sommet s’annonce entre le pilote de Red Bull et celui de chez Mercedes cette année. Néanmoins, si Verstappen est annoncé comme le digne successeur de Lewis Hamilton à la tête de la Formule 1, l’homme de 23 ans se fiche de contre qui il doit se battre.

« Pour moi, en fin de compte, peu importe contre quel pilote on se bat »