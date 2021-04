Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage lourd de sens sur la réussite de Lewis Hamilton !

Publié le 10 avril 2021 à 21h35 par H.G. mis à jour le 10 avril 2021 à 21h36

Alors que Lewis Hamilton réalise de très de grandes performances en Formule 1 depuis plusieurs années, son ingénieur Andrew Shovlin a livré les secrets de sa réussite.

Lewis Hamilton domine sans merci le monde de la Formule 1 depuis plusieurs années au sein de l’écurie Mercedes. Preuve de cela, le Britannique a remporté son sixième titre de champion du monde en 2020 avec cette équipe, portant son total en carrière à sept sacres et égalant ainsi le record établi par Michael Schumacher. Mais quel est le secret de sa réussite après toutes ces années ? Beaucoup d’observateurs de la compétition reine du sport automobile se posent cette question, et Andrew Shovlin, ingénieur de course en chef chez Mercedes, a révélé quelques-uns des aspects qui permettent à Lewis Hamilton de rester au sommet.

« Il ne cesse de s’améliorer »