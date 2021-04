Formule 1

Formule 1 : Ricciardo souligne une grande force de Lewis Hamilton !

Publié le 10 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Si Daniel Ricciardo est sûr de lui en affirmant que plusieurs pilotes peuvent battre Lewis Hamilton, il estime que personne ne peut rivaliser avec le Britannique sur le plan mental.

Année après année, Lewis Hamilton démontre pourquoi il est sans doute l’un des meilleurs de l’histoire de la Formule 1. À 36 ans, le pilote Mercedes est toujours considéré comme l’un des favoris pour le titre de champion du monde. Si certains expliquent cette domination du Britannique par le fait qu'il avait certainement la meilleure monoplace de la discipline les saisons précédentes, rien ne semble avoir changé en 2021, comme le prouve sa victoire lors du Grand Prix de Bahreïn alors que la voiture la plus performante se trouve du côté de Red Bull et de Max Verstappen. Lewis Hamilton dispose, en plus d’un talent qui ne fait aucun doute, d’une force mentale inégalable. Et Daniel Ricciardo est plutôt d’accord avec cela.

« Aucun d’entre nous n’a eu à gérer cette pression. Aucun d’entre nous n’a connu ça année après année »