Formule 1

Formule 1 : Hamilton, concurrence... Ricciardo tacle Bottas !

Publié le 10 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

Coéquipier de Lewis Hamilton depuis quelques années maintenant, Valtteri Bottas peine à apporter de la concurrence au Britannique. Et ce n’est pas Daniel Ricciardo qui dira le contraire.

Valtteri Bottas peine à convaincre chez Mercedes. Le Finlandais est le coéquipier de Lewis Hamilton depuis quelques saisons maintenant, et pour l’heure, le pilote de 31 ans ne semble pas apporter la plus grande des concurrences au Britannique. Le premier Grand Prix de l’année, à Bahreïn, a été la scène de cette constatation, Bottas ne terminant qu’à la troisième place, loin derrière le duo Hamilton-Verstappen. Pourtant, l’ancien de chez Williams possède la même monoplace que le septuple champion du monde, mais rien n’y fait. L’occasion pour Daniel Ricciardo d’adresser un petit tacle au pilote de Mercedes.

« Lewis n’a peut-être pas la concurrence la plus forte »