Formule 1 : Christophe Galtier s’enflamme pour Lewis Hamilton !

De par ses incroyables performances en Formule 1, Lewis Hamilton suscite l’admiration de nombreux fans. Et c’est notamment le cas pour Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC.

Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier passe la plupart de ses journées à penser au football et aux futurs matchs des Dogues. Toutefois, le technicien de 54 ans reste un grand fan d’autres sports à l’instar notamment de la Formule 1. A ce sujet, Galtier a d’ailleurs expliqué pour 20 Minutes : « Je suis un passionné de Formule 1. J’adore l’évolution de ce sport. La série Netflix sur le sujet est extraordinaire. Dans une équipe, il n’y a pas de partenaires. C’est chacun pour soi mais je le comprends : ils sont 20 au monde à courir. On est au millième de détail. Ça me fascine parce que ça se joue à un centimètre à chaque tour. C’est bourré de technologies mais après, il faut y être dans la voiture. Quand on voit l’accident de Romain Grosjean, on se rend compte du danger qu’ils courent ».

« Ce mec est exceptionnel »