OM : Gasset fait ses adieux, il fait une promesse

Jean de Teyssière

Lorsque Jean-Louis Gasset a signé son contrat avec l'OM en février dernier, il savait très bien qu'il ne ferait pas plus que les quatre mois qui le séparaient du mois juin. Face à l'Atalanta Bergame ce jeudi soir, il y disputera son dernier match européen au stade Vélodrome et espère que cette dernière sera inoubliable.

Après un CAN contrastée, puisqu'il a été renvoyé de son poste de sélectionneur de la Côte-d'Ivoire, future gagnante de l'édition 2024, Jean-Louis Gasset a vite rebondi à l'OM, suite au renvoi de Gennaro Gattuso. Le septuagénaire a réussi sa mission d'éteindre le début d'incendie qui couvait à l'OM et pourrait même faire encore plus que ce qui était prévu si son équipe rejoint la finale de la Ligue Europa.

«Demain on verra le Vélodrome pour la dernière fois en Europe»

Durant la conférence de presse de l'OM qui a eu lieu ce mercredi, Jean-Louis Gasset, qui ne continuera pas dans le club marseillais la saison prochaine, a fait des débuts d'adieu à la Coupe d'Europe au Vélodrome : « Demain on verra le Vélodrome pour la dernière fois en Europe. Ensemble, j'aimerais qu'on fasse une grande fête demain. »

«J'ai envie de plus»