OM : L’inquiétante confidence de Gasset

Jean de Teyssière

L'OM s'apprête à jouer le match le plus important de sa saison. La qualification en Ligue des Champions étant désormais inaccessible en Ligue 1, les Marseillais comptent sur une victoire en Ligue Europa pour disputer la plus grande des compétitions européennes. Mais Jean-Louis Gasset se méfie fortement de l'Atalanta Bergame qu'il estime être la meilleure équipe qu'ils aient eue à affronter jusque-là.

L'Atalanta Bergame est l'un des gros morceaux restants de la Ligue Europa. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont réussi l'exploit de battre Liverpool en quarts de finale, leur infligeant un cinglant 3-0 à Anfield. Pour l'OM, méfiance, donc.

«Ce n'est pas le nom le plus ronflant, mais c'est la meilleure équipe.»

Présent ce mercredi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué le futur adversaire de l'OM en demi-finale de la Ligue Europa : « Je vais vous parler de l'adversaire. Ce n'est pas le nom le plus ronflant, mais c'est la meilleure équipe. L'entraîneur est là depuis huit ans, il a consolidé son équipe. Il finit toujours 5e ou 6e, chaque année ils mettent un gros derrière eux. C'est un bon exemple pour le travail, lui ça fait huit ans que le club lui fait confiance. Il a fait une équipe à son image. On connait son sytle de jeu, qui demande autant d'énergie. Chaque année, il améliore l'équipe et étoffe son effectif. Pour moi, c'est vrai que ce n'est pas le Milan ou la Juventus, mais ils travaillent très très bien. »

OM : Transfert «obligatoire» à une condition ! https://t.co/ng6eYkB82Z pic.twitter.com/xkYpiD7yc9 — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

«3-0 à Anfield ! L'effectif est de très haut niveau»