Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Sergio Pérez avant Imola !

Publié le 15 avril 2021 à 9h35 par La rédaction

Après un duel acharné entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix de Bahreïn, la course d’Émilie-Romagne devrait être la scène d’un nouveau combat entre Red Bull et Mercedes selon Sergio Pérez.

Dans quelques jours, les pilotes de Formule 1 vont reprendre du service, lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, anciennement Imola. Lors de la première course de la saison, à Bahreïn, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés un très beau combat, qui s’est conclu par la victoire du Britannique. Le circuit de ce week-end devrait donc être une nouvelle fois la scène d’un duel acharné entre Mercedes et Red Bull. C’est du moins ce qu’affirme Sergio Pérez.

« Je pense que ça va être très serré avec Mercedes ce week-end »