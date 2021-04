Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 14 avril 2021 à 11h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton n’a prolongé que d’une saison avec Mercedes, les questions se posent sur son avenir. Le Britannique a fait le point à ce sujet.

En cette saison 2021 de Formule 1, Lewis Hamilton est reparti en quête d’une huitième couronne de champion du monde. Au volant de sa Mercedes, le Britannique a d’ailleurs débuté de la meilleure des manières, en s’imposante lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Toutefois, alors que la saison vient à peine de commencer, les questions se posent déjà sur l’avenir de Lewis Hamilton. N’ayant prolongé que d’un an, le septuple champion du monde n’a donc pas assuré sa présence sur la grille de départ en 2022. Néanmoins, à en croire les derniers propos du principal intéressé, il n’y aurait pas de grosses inquiétudes à avoir.

« Je ne me sens donc pas au bout du chemin »