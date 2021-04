Formule 1

Formule 1 : Ces aveux de Mercedes sur la mentalité de Lewis Hamilton !

Publié le 12 avril 2021 à 11h35 par La rédaction

Depuis son arrivée chez Mercedes en 2013, Lewis Hamilton domine le monde de la Formule 1 d’une main de maître. Néanmoins, au sein de l’écurie allemande, on a observé un changement de mentalité chez le Britannique au fil des années, pour le plus grand bien de l'équipe.

Cela fait quelques années maintenant que Lewis Hamilton domine le monde de la Formule 1. Depuis son arrivée chez Mercedes en 2013, le Britannique semble presque imbattable sur une saison entière, et cela lui a permis de rafler sept titres de champion du monde. Le pilote de 36 ans en est le recordman aux côtés du légendaire Michael Schumacher et un huitième est dans le viseur au cours de cette année 2021. Néanmoins, Lewis Hamilton ne s’est pas construit tout seul, et c’est un point qu’il a assez vite compris d’après le staff de l’écurie allemande.

« Il était un mercenaire. Il était là pour lui-même pour gagner des courses [...] Mais ce qu’il a réalisé, c’est que vous le faites avec une équipe »