Formule 1

Formule 1 : Le message fort de cet ancien pilote sur Valtteri Bottas !

Publié le 11 avril 2021 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 11 avril 2021 à 12h48

Régulièrement critiqué pour ses performances saisons après saisons, Valtteri Bottas reste cependant le coéquipier de Lewis Hamilton. Et pour Johnny Herbert, le Finlandais remplit parfaitement le travail que lui demande Mercedes.

Le Grand Prix de Bahreïn ne s’est pas passé comme il le voulait pour Valtteri Bottas. Le Finlandais a été spectateur impuissant, depuis sa troisième place, du duel acharné entre Lewis Hamilton et Max Verstappen et de la victoire de son coéquipier. Après la première course de la saison 2021, une pluie de critiques s’est abattue sur le pilote de Mercedes. Son rendement sur les circuits de Formule 1 lui est grandement reproché depuis qu'il a rejoint l'écurie allemande en 2017. Mais selon Johnny Herbert, tout cela est infondé.

« Il a produit les résultats. [...] Il le fait brillamment »