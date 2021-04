Formule 1

Formule 1 : Engagements, combats… Lewis Hamilton défend ses intérêts !

14 avril 2021

Souvent pointé du doigt au cours de sa longue et riche carrière sur la place que prennent ses combats et son mode de vie mouvementé dans son métier de pilote de Formule 1, Lewis Hamilton a tenu à défendre sa philosophie et sa manière d’aborder son sport dans lequel il excelle.

Figure forte du monde sportif du Black Lives Matter notamment, Lewis Hamilton n’est pas seulement reconnu pour ses exploits sportifs sur les circuits de Formule 1. En effet, la star de l’écurie Mercedes fait également parler de lui pour ses activités de militant. Que ce soit pour l’égalité des droits ou autres combats forts au niveau social et écologique. Interrogé par Sky Sport , Lewis Hamilton a expliqué sa philosophie tout en donnant un exemple clair de son état d’esprit lors d’un épisode de sa vie avec le regretté Niki Lauda.

« C'est à moi de fixer les limites, les frontières, jusqu'où je peux aller »