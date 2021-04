Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso peut compter sur le soutien d’un ancien coéquipier !

Publié le 14 avril 2021 à 23h35 par La rédaction

De retour en Formule 1 à 39 ans, Fernando Alonso peut compter sur un soutien de marque. Jarno Trulli, son ancien coéquipier chez Renault, n’a aucun doute sur les capacités de l’Espagnol.

À bientôt 40 ans, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1, trois ans après avoir tourné le dos aux paddocks de la catégorie reine du sport automobile. Jarno Trulli, son ancien coéquipier chez Renault, n’a aucun doute sur les capacités de l’Espagnol. Il le voit réussir son retour en F1 avec l’écurie Alpine.

Coéquipiers chez Renault entre 2003 et 2004