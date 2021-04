Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr compare Ferrari… au Real Madrid !

Publié le 13 avril 2021 à 15h35 par T.M.

Alors que Ferrari n’a pas connu des dernières saisons faciles, Carlos Sainz Jr a confiance en son écurie, la comparant à ce que le Real Madrid a pu vivre par le passé.

Au fil des années, Ferrari est devenu l’une des écuries les plus emblématiques de la Formule 1. Toutefois, dernièrement, les performances de la Scuderia n’ont clairement pas été à la hauteur de ce statut. Une tendance que Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr vont tenter d’inverser à partir cet exercice même si cela sera compliqué face aux Mercedes et aux Red Bull. Malgré tout, le pilote espagnol, récemment arrivé chez Ferrari, est optimiste sur le fait de retrouver le chemin de la victoire tôt ou tard.

« La Ferrari est destinée à gagner de nouveau »