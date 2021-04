Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Ferrari... Cette énorme sortie sur Carlos Sainz Jr !

Publié le 11 avril 2021 à 9h35 par La rédaction

En signant chez Ferrari, Carlos Sainz Jr a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Et la Scuderia semble avoir fait une affaire en s’attachant les services de l’Espagnol pour l'associer à Charles Leclerc d’après Jenson Button.

Cet hiver, pour remplacer un Sebastian Vettel en grande difficulté, Ferrari est allé piocher chez McLaren pour s’attacher les services de Carlos Sainz Jr. L’Espagnol dont le rêve était de signer pour la Scuderia était auteur d’une saison plutôt régulière et satisfaisante en 2020 en terminant à la sixième place. Néanmoins il semble avoir commencer l'année 2021 en douceur comme le montre sa huitième position lors du Grand Prix de Bahreïn. Sainz Jr n’est pas encore totalement au point avec sa monoplace, mais Jenson Button en est persuadé, Ferrari a fait bonne pioche en recrutant le pilote de 26 ans pour l'associer à Charles Leclerc et prévoit une belle bataille entre les deux.

« C’est un gars formidable et Ferrari peut se vanter d’avoir une bonne paire de pilotes »