Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher dresse un premier bilan !

Publié le 13 avril 2021 à 21h35 par A.M.

Après son premier Grand Prix en Formule 1, Mick Schumacher reconnaît qu'il a déjà beaucoup appris lors de ses premiers tours de roue.

Champion de Formule 2, Mick Schumacher a donc tout naturellement obtenu un paquet en F1 cette saison. C'est chez Haas que le fils du septuple Champion du monde effectue ses débuts dans l'élite du sport automobile. Lors du Grand Prix de Bahreïn, il a donc pu faire ses premiers tours de roue dans une Formule 1, mais en fond de grille compte tenu du fait que la monoplace de l'écurie américaine est la moins performante du plateau. Mais cela n'a pas empêché Mick Schumacher de déjà beaucoup apprendre sur la F1 comme il l'explique dans des propos rapportés par F1i .

Schumacher a déjà appris «une tonne de nouvelles choses»