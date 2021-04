Formule 1

Formule 1 : Sainz, concurrence… Jacques Villeneuve met en garde Leclerc !

Publié le 12 avril 2021 à 14h35 par La rédaction

Pour l’année 2021 de Formule 1, Charles Leclerc aura à faire un concurrent de choix en la personne de Carlos Sainz Jr. Un grand duel s'annonce entre les deux pilotes au fil de la saison et Jacques Villeneuve a d’ailleurs tenu à mettre en garde le Monégasque concernant l’Espagnol.

Cet hiver, Ferrari a formé un duo qui s’annonce des plus prometteurs en s’attachant les services de Carlos Sainz Jr pour l’associer à Charles Leclerc. Un très beau duel est attendu entre les deux hommes au cours de la saison 2021 de Formule 1, et pour l’instant, c’est le Monégasque qui mène avec sa sixième place lors du Grand Prix de Bahreïn, contre la huitième position de l’Espagnol. Néanmoins, l’ancien de McLaren ne s’est pas encore totalement adapté à sa monoplace et Jacques Villeneuve affirme qu’il sera un grand danger au fil de l'année

« Pour Charles, le vrai danger se nomme Carlos Sainz »