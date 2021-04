Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc annonce la couleur... Pour 2022 !

Publié le 16 avril 2021 à 14h35 par La rédaction

Conscient du gros retard de Ferrari sur Red Bull et Mercedes, Charles Leclerc sait qu’il ne se bataillera pas pour les premières places du classement constructeur cette saison. En revanche, le Monégasque espère pouvoir rivaliser avec les écuries allemandes et autrichiennes dès 2022.

Depuis plusieurs saisons maintenant, Mercedes et Red Bull dominent le monde de la Formule 1. L’écurie autrichienne semble même avoir rattrapé son retard sur l’équipe allemande et un très beau duel se profile entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au cours de l'année 2021. L’écart est tel entre les deux géants de la discipline et le reste des concurrents que certains pilotes savent à quoi s’en tenir. C’est notamment le cas de Charles Leclerc, parfaitement conscient que Ferrari ne pourra pas viser mieux qu’une troisième place au classement constructeur. Néanmoins, le Monégasque espère pouvoir participer à la lutte pour les premières positions avec la Scuderia dès 2022.

« Mon seul objectif est de travailler dur pour aller chercher ces deux équipes, j’espère dès la saison prochaine »