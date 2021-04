Formule 1

Formule 1 : La remise en question de Fernando Alonso avant Imola !

18 avril 2021

Après un Grand Prix de Bahreïn compliqué et des qualifications pour celui d'Émilie-Romagne tout aussi difficiles, Fernando Alonso enchaîne les difficultés. De quoi le pousser à dresser un terrible constat.

Après deux ans d’absence, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 au volant d'une monoplace estampillée Alpine. Attendu au tournant, le double champion du monde n'a pour le moment pas convaincu du tout, lui qui n’a pas pu terminer le premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn. Désireux de se rattraper pour son deuxième Grand Prix, à savoir celui d’Émilie-Romagne, Fernando Alonso a cette fois connu de grandes difficultés en qualifications, à tel point qu'il partira en quinzième position ce dimanche. Déçu, Fernando Alonso a laissé échapper sa peine mais aussi sa motivation à rebondir rapidement.

« J’ai eu un bon samedi et un mauvais dimanche à Bahreïn, donc j’espère que cela sera le contraire ce week-end ! »