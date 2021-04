Formule 1

Formule 1 : Un retour chez Red Bull ? La réponse de Pierre Gasly !

Publié le 17 avril 2021 à 10h35 par T.M.

Pour Pierre Gasly, l’expérience chez Red Bull a tourné au cauchemar. Pour autant, le pilote français aimerait bien prendre sa revanche.

Alors que la saison 2021 de Formule 1 vient à peine de commencer, les questions se posent déjà pour 2022 et de possibles mouvements au sein du paddock. En effet, avec les différents changements qui seront apportés aux règlements, cela pourrait bouger et Pierre Gasly pourrait notamment faire partie de ceux à changer d’écurie. Actuellement chez AlphaTaury, le Français est toutefois sous contrat jusqu’en 2023 avec Red Bull. Par conséquent, pour éviter un départ libre, un transfert pourrait être envisagé à l’issue de cette saison. Pour aller où ? Et si Gasly avait finalement une seconde chance chez Red Bull où il n’a pas été en grande réussite lors de son premier passage ?

« Pour le moment, je suis un pilote Red Bull »