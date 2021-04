Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez annonce la couleur avant Imola !

Publié le 15 avril 2021 à 13h35 par La rédaction

Après avoir été victime d’une mésaventure lors de la première course de la saison à Bahreïn, Sergio Pérez espère pouvoir réaliser une meilleure performance lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne ce week-end. Le pilote de Red Bull s’est même fixé de grands objectifs.

Victime d’un problème technique avec sa monoplace à Bahreïn, Sergio Pérez n'a été que spectateur, depuis sa cinquième position, du combat acharné entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le Néerlandais a été auteur d’une grande performance, mais cela n’a pas été suffisant pour arracher la première place au Britannique. De son côté, le Mexicain s’est servi des résultats de son coéquipier de chez Red Bull pour s’adapter plus rapidement à sa voiture afin de se préparer au mieux pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, anciennement Imola. L’ancien de Racing Point s’est même fixé de grands objectifs pour ce week-end.

« J’espère que je pourrai me battre pour un podium, voire la victoire ! »