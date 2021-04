Formule 1

Formule 1 : Les aveux de Fernando Alonso avant Imola !

Publié le 16 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Après un retour en Formule 1 qui ne s’est pas passé comme il l’espérait à Bahreïn, Fernando Alonso espère faire mieux lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. L’Espagnol affirme même qu’il doit encore s’améliorer, sans doute plus que sa monoplace à l’heure actuelle, pour atteindre les résultats qu'il souhaite obtenir.

Son retour en Formule 1 après deux ans d’absence ne s’est pas exactement passé comme il l’aurait voulu. Malgré une neuvième position sur la grille de départ après de belles prestations en qualifications et un passage inattendu en Q3, Fernando Alonso n’a pas pu terminé la première course de la saison à Bahreïn. L’Espagnol a été contraint à l’abandon. Néanmoins, le pilote d’Alpine ne veut pas rester sur cet échec et espère se rattraper ce week-end lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne, anciennement Imola. Mais selon lui, il va devoir progresser pour arriver aux résultats escomptés.

« Je dois probablement m’améliorer davantage que la voiture en elle-même pour le moment »